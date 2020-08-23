شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح تقدم 50 ألف مسحة و10 آلاف فحص كورونا لوزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأحد، 50 ألف مسحة و10 آلاف فحص لأجهزةPCR الخاصة بفحوصات بفيروس كورونا، لوزارة الصحة، وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينيه "وفا" أهمية هذه المسحات لإجراء الفحوصات اللازمة للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مختبرات وزارة الصحة تجري ما معدله 4 آلاف فحص يومي لمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، ما يتطلب وجود مسحات بشكل دائم لدى طواقم الطب الوقائي لجمع العينات.

وأشارت إلى أن التعاون والتكاتف بين وزارة الصحة وجميع مكونات المجتمع الفلسطيني ساهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.