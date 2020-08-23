شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت: تسريبات من جهات أمنية تهدف إلى شق الصف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى عهد البلاد، إن تسريبات من جهات أمنية تهدف إلى شق الصف الوطني، داعيا إلى التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة بالوطن.، محذرا من أن البعض يحاول زرع الانقسام والفوضى باسم الحرية.

وأكد ولى العهد الكويتي، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد، على ثقته بأن شعب الكويت لن تنطلي عليه مثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن أمير البلاد حذر مرارا من انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي.