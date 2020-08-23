شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى يحذر من استمرار تلاعب الحوثى بملف خزان صافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمى من استمرار تلاعب الحوثي بملف خزان صافر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وشدد وزير الخارجية اليمني على أهمية الالتزام بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وفى وقت سابق صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية

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كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان)، وقد اتخذت المليشيا الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ البالستي.