شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تسعى لتخفيف الضغط على مراكز تحاليل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة الصحة السورية تعليمات جديدة للحد من الضغط على مراكز أخذ مسحة PCR لتحليل كورونا، الخاص بالذين يريدون السفر خارج البلاد، حيث انتقل الزحام من الطوابير والمشاحنات أمام المراكز إلى الضغط على الهاتف الذي وضعته الوزارة لتحديد الدور، وطلبت الوزارة الالتزام بعدد من الخطوات "بهدف "تخفيف ضغط الاتصالات على الرقم المحدد وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فمن تلك التعليمات، الالتزام بالاتصال قبل 3 إلى 5 أيام فقط من موعد السفر، وعدم تكرار الاتصال أكثر من مرة في حال حجز موعد أو إعطاء معلومات خاطئة فيما يخص موعد السفر.

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وقالت وزارة الصحة السورية، إن عدم الالتزام بتعليماتها تلك سيأتي تحت طائلة إلغاء الحجز، موضحا أن الأطفال دون 12 عاما لا يطلب منهم فحص PCR لدخول لبنان، فيما يجب الاطلاع على شروط الدول الأخرى التي سيتم التوجه إليها.

جدير بالذكر، أن سوريا لم تكن تحوي سوى بعض المراكز في دمشق، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط عليها إذ أن الراغبين بالسفر من جميع المحافظات كان عليهم القدوم إلى العاصمة، لإجراء التحليل الذي لا يمكن السفر خارج البلاد دونه.