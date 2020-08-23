شكرا لقرائتكم خبر عن "يا بنت يلى أمك مزة".. أول مهرجان شعبى يثير الغضب فى غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل والانتقادات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى عقب نشر أول كليب لأغنية مهرجان شعبى، بعنوان "يا بنت يلى أمك مزة"، دفع العديد من المواطنين في عزة للمطالبة بمحاسبة المسئولين والمشاركين في هذه الأغنية المسيئة لما تضمنته من كلمات ودعوة للتحرش الجنسي.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل أغنية "يا بنت يلى أمك مزة" أول مهرجان شعبى يثير الغضب في غزة.

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