شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الكويت: الأسرة الحاكمة جزء من الشعب ولا حماية لفاسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى عهد البلاد ، عن أسفه لما يدور في الساحة المحلية من مظاهر العبث والمساس بكيان الوطن، مؤكدا أن الأسرة الحاكمة جزء من أبناء الشعب وليس هناك من هو فوق القانون، ولا حماية لفاسد أيا كان اسمه أو صفته.

وقال نائب أمير الكويت وولى عهد البلاد، في كلمة تليفزونية، اليوم الأحد، إن محاربة الفساد واجب شرعي ومسؤولية دستورية، مطالبا السطلتين التشريعية والتنفيذية بضرورة العمل على تصحيح هذا الأمر، متعهدا بمواجهة الفساد بكافة أشكاله قائلا:" سنواجه الفساد وخطره المدمر بكل حزم".

وأضاف نائب أمير الكويت، ينبغي معالجة الهدر وتجفيف منابع الفساد، مختتما كلمته : "الكويت بخير بتلاحم أبنائها وأياديهم البيضاء، وقادرون على تجاوز كل التحديات".