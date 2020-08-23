شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى يسلم 8 قواعد للقوات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم التحالف الدولى العقيد مايلز كاجينز: "سلمنا 8 قواعد للقوات العراقية"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم التحالف الدولى: لا نرغب فى البقاء بمناطق تحررت من داعش، وتابع: واثقون من قدرات الجيش العراقي والبيشمركة على مواجهة داعش.

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وأوضح أن قوات التحالف الدولى فى قاعدة التاجى عادت إلى ديارها، مشيرًا إلى أن التحالف الدولي يعمل الآن فى أماكن أقل بالعراق، ودوره حاليا تقديم المعلومات الاستشارية، لافتا إلى أن التحالف الدولى يقيم الوضع حاليا بشكل دورى لا سيما بعد أن أصبحت القوات العراقية أكثر تأهيلاً.

وانسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة التاجي العسكرية العراقية، وسلمتها لقوات الأمن العراقية المحلية، وسلمت قوات التحالف الدولى الموقع رقم 8 بقاعدة التاجى العسكرية إلى الجانب العراقى.

ويأتى الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تعهده بسحب العدد القليل المتبقى من الجنود الأمريكيين فى العراق.