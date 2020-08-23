شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 30 حالة وفاة و1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد، تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين 307.479 حالة، مقابل تعافي 1702 ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 280.143 حالة، وتسجيل 30 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة 3.649 حالة.

وأمس، كشفت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل (1184) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي العدد التراكمي 306.370 حالة، مقابل تعافى 1374 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 278.441 حالة، وتسجيل 39 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة 3.619 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

كان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أعلن أنه سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا حرص المملكة على توفير اللقاح فور التأكد من سلامته بشكل كامل.



وأوضح الربيعة - في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية - أن عدم وجود المدارس خلال الفترة الماضية ساهم في خفض أعداد المصابين بكورونا.

وأكد وزير الصحة السعودي أن قرار العودة للدراسة بعد 7 أسابيع يعتمد على تقييم الوضع الصحي، وفي حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد سيتم تمديد التعليم عن بعد، مضيفا أن السعودية أعطت صحة الإنسان أولوية قصوى خلال الجائحة، والنظام الصحي لديه قدرة على مواجهة أي تطور، لافتا إلى عدم إمكانية التنبؤ بعدد الإصابات في الفترة القادمة.