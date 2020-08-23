شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجزائر عن تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 41 ألفا و68 مصابا، و1424 حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 401 حالة إصابة جديدة، و6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 28 ألفًا و874 حالة.

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وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 49 مريضًا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.