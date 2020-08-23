شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الجزائرى: يجب على الجمعيات الدينية التصدى لتيارات الفتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عيسى بلخضر مستشار الرئيس الجزائري المكلف بالجمعيات اليوم الأحد، إنه يتوجب على الزوايا و الجمعيات الدينية أن تتصدى لكل التيارات التي تبث التفرقة في المجتمع، وأكد بلخضر في تصريحات له اليوم ضرورة مواجهة كل دعاة الفتنة من خلال التمسك بالدين الإسلامي السمح الذي يسع الجميع وتوعية المواطن بالتصدي لكل التيارات التي تبث التفرقة في المجتمع والشروع في إرساء أسس الجزائر الجديدة. وأشار إلى الأهمية التي يوليها الرئيس عبد المجيد تبون للزوايا والجمعيات الدينية لما تمثله من رمزية دينية مبنية على مرجعية قوامها وحدة الوطن و تماسكه.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الجمعيات الدينية في إطار المجهود الوطني الرامي لمواجهة آثار وباء فيروس كورونا من خلال نشاطها التضامني.

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