شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يخطط لتوسيع التعاون العسكرى مع وزارة الدفاع الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المفتش العسكرى لوزارة الدفاع العراقية، اللواء عماد ياسين الزهيرى، أن العراق يخطط بشكل مستمر إلى توسيع التعاون العسكرى مع وزارة الدفاع الروسية، وخاصة فى مجال الدفاع الجوى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المفتش العسكرى لوزارة الدفاع العراقية، إن وزارة الدفاع العراقية تخطط بشكل مستمر لتوسيع التعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية بمجالات الدفاع الجوى والقوات البرية وعربات المشاة.

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ولفت المفتش العسكرى لوزارة الدفاع العراقية، إلى أن التعاون بين البلدين يركز أيضًا بشكل مستمر على مجال التدريب، وعلى تطوير الخبرات المتراكمة لدى الجيش العراقى، مع عوامل مراعاة ظروف مقاتلة الإرهاب، إضافة إلى بعض العوامل الاقتصادية التى على ضوئها سوف يتم تحديد حجم ونوع التسليح وتبادل الخبرات.