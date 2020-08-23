شكرا لقرائتكم خبر عن سرعات جنونية على الطرق.. استهتار وتهور ومطالب بتغليظ العقوبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر حساب “طرق الرياض”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صور لتجاوز السرعات المحددة والسير بسرعة جنونية على الطرق مما يهدد سلامة قائدي المركبات والمارة. وعلق حساب طرق الرياض على هذه الصور مطالب المرور والنيابة العامة باتخاذ ما يلزم حيث قال “انتشار كبير لمقاطع توثيق قيادة المركبات بسرعات جنونية وتهور.. هذا التهور والاستهتار بأرواح البشر من المهم أن يقابله تغليظ عقوبات”. Advertisements

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