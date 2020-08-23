سفير روسيا بالقاهرة: العلاقات الوثيقة بين السيسي وبوتين تشكل حافزا للتقارب بين البلدين

وأضاف بوريسينكو في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية اليوم بمناسبة الاحتفال بمرور 77 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية البلدين الذي يوافق الأربعاء المقبل، أن "الآلية الخاصة لعقد القمم الثنائية سنويا والمنتدى الروسي-الأفريقي الذي عقد في مدينة سوتشي تحت الرئاسة المشتركة لمصر وروسيا أثبت أن صداقتنا يمكن أن تكون مثمرة للمنطقة بأسرها".

© Sputnik .

وأوضح أن "التعاون المصري-الروسي عميق الجذور وله تاريخ طويل في تطوره ونتشارك وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ونتعاون في إطار المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة، مشيرا إلى أن مصر تعد أحد شركاء بلاده الرئيسيين في مجال التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأشار إلى أنه "بالرغم من الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإن هناك تنسيقا مستمرا ووثيقا على مختلف المستويات بين مصر وروسيا بما في ذلك الرئاسية والوزارية والبرلمانية.

Advertisements

وتابع "هناك مشاورات منتظمة على مستوى وزاري في إطار (2+2) في مجالي الشؤون الخارجية والدفاع التي تسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن كلا الجانبين يشجعان على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال الإطار الحالي للجنة الحكومية المشتركة".

وأكد السفير الروسي على اهتمام كلا البلدين باستئناف الزيارات بعد الانتهاء من وباء كورونا وأنه يتم حاليا استخدام تقنيات الاتصالات الحديثة لمناقشة القضايا الأكثر حيوية.

وشدد بوريسينكو على أن روسيا تولي اهتماما كبيرا بالحفاظ على اتصالات مكثفة وتعاون مع مصر في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب وأنه من المخطط عقد اجتماع لمجموعة العمل المشتركة حول قضايا مكافحة الإرهاب في المستقبل، مشيرا إلى أن مصر تعد الشريك الإقليمي الأساسي لروسيا في مكافحة الإرهاب، مضيفا "إننا نقدر كثيرا جهودها في هذا المجال بما في ذلك الحملة طويلة الأمد التي تشنها قوات الأمن المصرية في شمال سيناء ضد الإرهاب".