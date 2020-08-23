تواصل جزائري مع العلماء الروس للوقوف على مدى فاعلية لقاح مضاد لكورونا

الجزائر- سبوتنيك. وقال مدير معهد باستور في الجزائر، فوزي درار، في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الأحد، إن الوضع عموما في الجزائر سيشهد تحسنا ملحوظا، رغم تواصل تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، محذراً في نفس الوقت من أي تراخ قد يكلف غاليا.

وزارة الدفاع Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation

كما أكد درار على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات الحماية الطبيعة. للحد من انتشار الفيروس.

وتعليقًا على إعلان السلطات قدرتها على الحصول على كميات من جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد 19، بمجرد طرحها في السوق، أعلن درار أن معهده سيبدأ بعد ظهر اليوم مباحثات مع "الزملاء الروس"، للحصول منهم على بيانات اللقاح المطروح في بلادهم، لا سيما فيما يتعلق بفعاليته في جهاز المناعة، ولكن أيضًا فيما يتعلق بآثاره الضارة المحتملة "النادرة أو المتأخرة".

ويذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، التقى السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بلياليف الأسبوع الماضي، وذلك قصد الإطلاع على مدى جاهزية اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن، بوقت سابق من آب/أغسطس الجاري، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وأعرب عن تطلعه لإطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.