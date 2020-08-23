وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "المشير خليفة حفتر تم تعيينه من قبل مجلس النواب المنتخب من قبل الليبيين"، وذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الذي قال إن "أي حوار سياسي يجب أن يكون بين هيئات وشخصيات منتخبة".
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وكان المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد بن نيس، أكد أن المجلس يرفض بشدة التفاوض مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان البرلمان الليبي وحكومة الوفاق الاتفاق على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، وسط ترحيب دولي بالاتفاق.
وشدد بن نيس على أن أي حوار أو اتفاق يجب أن يكون بين الهيئات المنتخبة فقط، ودعا إلى وقف التدخل الخارجي في ليبيا، مطالبا الدول المتداخلة في الملف الليبي باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الأعلى لقبائل التبو: البرلمان الليبي المنتخب هو من عين المشير حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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