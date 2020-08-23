وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أنه بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ"104" للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس، 36 مليونا و224 ألف درهم، مقارنة بـ 19 مليونا لآخر مزاد في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 - بزيادة بلغت 83%.
YouTube.com
وحقق الرقم "V12" القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيع هذا الرقم بـ7 ملايين درهم، تلاه الرقم "S20" بـ 4 ملايين و60 ألف درهم، ثم الرقم "Y66"، بـ 3 ملايين و200 ألف درهم.
وطرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقما مميزا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا، للوحات المركبات المميزة من الفئات "H-I-K-L-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z".
وذكرت الوكالة أن هيئة الطرق والمواصلات أولت الجانب الصحي في مكان انعقاد المزاد أهمية بالغة وذلك من خلال التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر V12 الأعلى سعرا... إعلان حصيلة مزاد الأرقام المميزة للمركبات في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.