V12 الأعلى سعرا... إعلان حصيلة مزاد الأرقام المميزة للمركبات في دبي

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أنه بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ"104" للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس، 36 مليونا و224 ألف درهم، مقارنة بـ 19 مليونا لآخر مزاد في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 - بزيادة بلغت 83%.

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وأوضحت الوكالة أن المزاد جرى في فندق "انتركونتننتال فيستفال سيتي" وهو الأول في العام الحالي.

وحقق الرقم "V12" القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيع هذا الرقم بـ7 ملايين درهم، تلاه الرقم "S20" بـ 4 ملايين و60 ألف درهم، ثم الرقم "Y66"، بـ 3 ملايين و200 ألف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقما مميزا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا، للوحات المركبات المميزة من الفئات "H-I-K-L-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z".

وذكرت الوكالة أن هيئة الطرق والمواصلات أولت الجانب الصحي في مكان انعقاد المزاد أهمية بالغة وذلك من خلال التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.