كورونا.. 75 وفاة في العراق و30 بالسعودية

العراق، السعودية/ الخليج 365

أعلن العراق، الأحد، تسجيل 75 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت السعودية 30 حالة.

وأفادت الصحة العراقية تسجيل 75 وفاة، و3.291 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 3.016 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 204.341؛ منها 6.428 وفاة، و146.409 حالات تعاف.

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وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 وفاة، و1.109 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي 1.702 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 307.479؛ منها 3.649 وفاة، و280.143 حالة تعاف.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 23 مليونا 414 ألفا، توفي منهم أكثر من 809 آلاف، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و946 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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