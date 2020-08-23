السودان.. حمدوك يبحث مع مبعوث قطري مفاوضات السلام في جوبا

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365-

بحث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لتسوية المنازعات، مطلق القحطاني، سير مفاوضات السلام في جوبا.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني، اطلعت عليه الخليج 365.

ونقل المبعوث القطري لحمدوك، تحيات قيادة بلاده، وأطلعه على سير المباحثات التي تستضيفها جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأعرب المبعوث القطري عن "ارتياحه لسير المفاوضات، والتي ستؤدي إلى اتفاق سلام في القريب العاجل" .

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من جانبه قدم حمدوك شكره للمبعوث القطري على الزيارة، مؤكدا أنها "تعزيز لأواصر الصداقة والإخاء بين البلدين".

ورعت قطر، في 14 يوليو/ تموز 2014، اتفاق سلام في دارفور وقعت عليه الحكومة وحركة متمردة، بينما رفضته حركات التمرد الرئيسية.

وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة السودانية، والحركات المسلحة، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في أغسطس 2019، إلا أن ذلك تأجل عدة مرات جراء تعثر المفاوضات.

ومؤخرا، حددت الوساطة 28 أغسطس/ آب الجاري، موعدا لتوقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات الملحة في مرحلة انتقالية بدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.