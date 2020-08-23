اليمن.. قائد عسكري يتسلم مهامه بعد إنهاء تمرد مدعوم إماراتيا

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365-

أعلن الجيش اليمني، الأحد، تسلم قائد اللواء 35 مدرع بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، مهامه بعد التوصل لاتفاق قضى بإنهاء تمرد عسكري مدعوم إماراتيا.

والسبت، أكد مسؤول عسكري يمني رفيع للأناضول، التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء تمرد يقوده عسكريون في اللواء 35 مدرع تدعمهم الإمارات ضد قائد اللواء المعين من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وجاء الاتفاق غداة إطلاق الجيش اليمني حملة أمنية لملاحقة المتمردين وتمكين قائد اللواء 35 مدرع من مزاولة مهامه.

وقال الجيش اليمني بتعز في بيان تلقت الاناضول نسخة منه، إن "قائد اللواء 35 مدرع العميد عبد الرحمن الشمساني، تسلم مقر قيادة اللواء بمنطقة العين بمديرية المواسط جنوب محافظة تعز".

والجمعة، سيطرت الحملة الأمنية على نقاط ومواقع عسكرية للمتمردين في مدينة النشمة جنوبي تعز، وفرضت حصارا عليهم بمنطقة العين المحاذية لها، التي تضم مقر اللواء 35 مدرع.

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وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، عين الرئيس هادي، الشمساني، قائدا للواء "35 مدرع" بالجيش، خلفا لقائده السابق عدنان الحمادي، المقرب من الإمارات، الذي اغتيل في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ومنذ صدور القرار، يقود عسكريون تدعمهم الإمارات تمردا بمحافظة تعز، ويرفضون تسليم مواقع عسكرية للقائد الجديد، وفق مصدر عسكري للأناضول.

ويتهم عسكريون يمنيون الإمارات بالسعي إلى إسقاط مناطق جنوب تعز في يد قوات موالية لها، على غرار ما فعلته غربا بتمكين قوات طارق صالح من مدينة المخا (المنفذ البحري لتعز).

ويعاني اليمن للعام السادس، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة اليمنية

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