الأردن يؤمن عودة 62 مواطنا أفرجت عنهم السعودية والكويت

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن، الأحد، أنه أمن عودة 51 مواطنا مفرج عنهم من السجون السعودية، و11 من السجون الكويتية، في إطار حملة إجلاء لـ 35 ألفا و308 مواطنين، من 34 دولة.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية، ضيف الله الفايز، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وبين الفايز بأن رحلات عودة المواطنين في مرحلتها الخامسة ما زالت مستمرة، حيث سيتم تسيير رحلات إجلاء من جدة والرياض والقاهرة وأبوظبي.

ولفت إلى أن الوزارة أمنت عودة 51 مواطنا مفرج عنهم من سجون السعودية، و11 مواطنا مفرج عنهم من السجون الكويتية.

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جدير بالذكر، أن السلطات السعودية أوقفت عددا من المقيمين الأردنيين في فبراير/ شباط 2019، ضمن حملة طالت عددا من الفلسطينيين أيضا، بتهم "غير واضحة ومباشرة"، لكنها ركزت بالمقام الأول على الدعم المالي للقضية الفلسطينية.

وأعلن الأردن تأجيل فتح المطار أمام الملاحة الخارجية حتى إشعار آخر، كان مقررا في 5 أغسطس/ آب الجاري.

وعلق الأردن الرحلات الدولية اعتبارا من 17 مارس/ آذار الماضي، فيما اقتصرت الرحلات في ذلك الوقت على حركة شحن البضائع، قبل أن تبدأ الحكومة تسيير رحلات منظمة من قبلها لإعادة أردنيين عالقين في الخارج.

وحتى مساء السبت سجل الأردن 1.576 إصابة بكورونا، بينها 1.285 حالة شفاء، فيما استقرت الوفيات عند 11.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.