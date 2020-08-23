وفيات كورونا.. 5 بفلسطين و2 في الكويت

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت فلسطين، الأحد، تسجيل 5 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما سجلت الكويت حالتين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بتسجيل 5 وفيات و326 إصابة بكورونا، فضلا عن 740 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 25.024، بينها 143 وفاة، و16.078حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

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وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة، حالتي وفاة، و571 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 537 حالة شفاء منه.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات وصلت 80.528؛ منها 515 وفاة، و72.307 حالة شفاء.

وحتى ظهرالأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 23 مليونا و407 آلاف، توفي منهم أكثر من 809 آلاف، وتعافى ما يزيد على 15 مليون و940 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر"، المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.