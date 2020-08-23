شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، في وقفة، تنديدا باتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها رابطة "علماء فلسطين" (غير حكومية) بمدينة غزة، بمناسبة "الذكرى الـ51 لإحراق المسجد الأقصى"، لافتات كُتب على بعضها " بالدم نفديك يا أقصى"، و"تحرير القدس أمانة".
وقال مروان أبو راس، رئيس الرابطة، في كلمة خلال الوقفة "الهرولة نحو التطبيع لن يجلب إلا الذل والهوان، ونحن لا نريد إلا العزة والكرامة للأمة".
وتابع "نؤكد للمطبعين أن السعي لنيل قبول الاحتلال، لا يكون على حساب الدين والعقيدة والمقدّسات".
وعدّ أبو راس"دعم الفلسطينيين وسكان مدينة القدس، واجب شرعي على الأمة".
وقال إن "الصمت العربي والإسلامي جرّأ إسرائيل على المزيد من سرقة المقدّسات والتطاول على المسجد الأقصى وما حوله".
وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وصفه بـ"التاريخي".
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة بغزة تنديدا بالتطبيع الإماراتي الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.