وقفة بغزة تنديدا بالتطبيع الإماراتي الإسرائيلي

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، في وقفة، تنديدا باتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها رابطة "علماء فلسطين" (غير حكومية) بمدينة غزة، بمناسبة "الذكرى الـ51 لإحراق المسجد الأقصى"، لافتات كُتب على بعضها " بالدم نفديك يا أقصى"، و"تحرير القدس أمانة".

وقال مروان أبو راس، رئيس الرابطة، في كلمة خلال الوقفة "الهرولة نحو التطبيع لن يجلب إلا الذل والهوان، ونحن لا نريد إلا العزة والكرامة للأمة".

وتابع "نؤكد للمطبعين أن السعي لنيل قبول الاحتلال، لا يكون على حساب الدين والعقيدة والمقدّسات".

وعدّ أبو راس"دعم الفلسطينيين وسكان مدينة القدس، واجب شرعي على الأمة".

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وقال إن "الصمت العربي والإسلامي جرّأ إسرائيل على المزيد من سرقة المقدّسات والتطاول على المسجد الأقصى وما حوله".

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وصفه بـ"التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

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