وفاة وإصابة 15 شخص بإنهيار منزل في جدة

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمحافظة جدة، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في حادث انهيار منزل شعبي بحي الرويس بجدة، الذي وقع مساء أمس السبت، والتي توصلت إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين نُقلوا على أثرها للمستشفى.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “تم الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ بحادث انهيار منزل شعبي بحي الرويس بجدة، وتم استخراج عدد (15) شخصاً من تحت الأنقاض، الإصابات 12 حالة نقلوا للمستشفى و(3) حالات وفاة نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن المنزل مكون من ثلاثة أداور؛ حيث باشرت الفرق عملها بالبحث تحت الأنقاض عن أشخاص مفقودين؛ وذلك باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض.

وتابع: “وبرفع الأنقاض وتمشيط كامل الموقع تم إخراج ١٥ شخصاً من تحت الأنقاض ونقلهم الى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات، ومن ثم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى”.