شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الداخلية» يؤكد: الجهات الأمنية الخليج 365 تطبيق لائحة الحد من التجمعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنالجهات الأمنية الخليج 365 تطبيق لائحة الحد من التجمعات.

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وأشار المقدم الشلهوب، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، أنرجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية.

وأهاب “الشلهوب” بالمواطنين والمقيمين الاستمرار بالتدابير الوقائية، مؤكدًا ضرورة لبس الكمامة في الأماكن العامة والتجمعات بشكل مستمر.

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، على ضرورة ضبط الجهات الحكومية والخاصة لمخالفات الإجراءات الاحترازية.