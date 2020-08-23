شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» يوضح أهم الإجراءات الواجب اتباعها عند العودة للعمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أهم الإجراءات الواجب اتباعها بعد العودة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد” 19″.

وقال العبدالعالي في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: إن من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل:(لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور في الاجتماعات، والاعتذار عند الشعور بأيّة أعراض).

ولفت “العبد العالي” إلى أنه بلغ إجمالي الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا في المملكة 4,674,950 فحصًا مخبريًا دقيقًا.

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وأكد أن الإجراءات الوقائية أسهمت في الوقاية من انتشار فيروس “ميرس”.

ونوه بوجود أكثر من 40 (بروتوكولاً) للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة، بالإمكان مراجعتها عبر الموقع http://covid19awareness.sa

واختتم بتوجيه نصيحة بضرورة أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، موضحاً أن الأعراض تختلف من شخص لآخر، والخدمات مقدمة على مدار الساعة عبر الاتصال على 937.