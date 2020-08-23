«النواب الأمريكي» يوافق على مساعدة البريد بـ 25 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبنى مجلس النواب الأمريكي نصاً يقضي بمنح مساعدة بقيمة 25 مليار دولار لخدمة البريد في الولايات المتحدة، وبوقف إصلاحات خلافية يرى الديمقراطيون أنها تهدد التصويت بالمراسلة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

اعتراض 150 نائباً

وأقر مجلس النواب النص بأصوات 257 من أعضائه معظمهم من الديمقراطيين، وعارضه 150 نائباً. لكن احتمال أن يقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، النص ضئيل.

ويدين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أسابيع اللجوء بشكل واسع إلى التصويت بالمراسلة، مؤكداً أنه قد يؤدي إلى تزوير في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني. إلا أن معارضيه يتهمونه بأنه يريد في الواقع منع طريقة تصويت قد ترجح كفة خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ورفض مدير «الخدمة البريدية للولايات المتحدة» (يو إس بي إس) لويس ديجوي القريب من ترامب وأحد أكبر المتبرعين لحملته الرئاسية، الجمعة الاتهامات بالتخريب. وقال أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ: إن اتهامات من هذا النوع «مشينة».

ويقوم ديجوي منذ توليه منصبه في الربيع بإصلاحات يفترض أن تحسن مالية الخدمة العامة التي تعاني عجزاً هائلاً. وقال مسؤول نقابي لوكالة فرانس برس: إن هذه الإصلاحات تؤدي إلى إبطاء إيصال البريد.

ويفترض أن يستخدم التصويت بالمراسلة بشكل واسع في الانتخابات الرئاسية من أجل خفض المخاطر المرتبطة بانتشار وباء كوفيد-19 الذي يضرب الولايات المتحدة بقوة.

وأعلن ديجوي الجمعة تعليق الإصلاحات التي يقول الديمقراطيون: إنها تؤدي إلى إبطاء توزيع البريد وجمعه عمداً. لكن قرار ديجوي لم يقنع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي دعت أعضاء المجلس إلى تقصير عطلهم، والعودة للتصويت على مساعدة عاجلة للخدمة البريدية.

وقال زعيم كتلة الديمقراطيين في المجلس ستيني هوير: إن «الكونجرس يجب أن يتحرك لضمان استمرار عمل خدمتنا البريدية طوال فترة الوباء». وأضاف: «هذا ليس مشروعاً حزبياً، بل مشروع قانون من أجل الديمقراطية الأمريكية».

(أ ف ب)