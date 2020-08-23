السعودية تقرر توطين المهن الهندسية وتحدد 7 آلاف ريال حدا أدنى للأجر

وقال الراجحي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "أصدرنا قراراً بتوطين المهن الهندسية، ووضعنا لها حدا أدنى للأجور".

وأوضح الوزير السعودي، أن القرار يأتي امتداداً لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية، للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية.

والتوطين، أو كما يطلق عليه في المملكة "السعودة"، هو إحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.

وفقا لتقارير إعلامية يوجد موظف سعودي واحد مقابل كل 3 موظفين غير سعوديين في سوق العمل السعودي؛ وتواجه الدولة تحديا في توظيف المواطنين في الوظائف المختلفة في البلاد.