بلغت 34%... أكثر ما يخشاه السعوديون ويؤثر على حالتهم النفسية

وذكرت الأخصائي أول نفسي إكلينيكي، ندى العيسى، أن اضطرابات القلق شكلت 23.2%، وهو ما يتماشى مع معظم إحصائيات منظمة الصحة العالمية، بحسب ما صرحت به لصحيفة "المواطن" السعودية، يليها اضطرابات التحكم بالدوافع 11.2%، والاضطرابات المزاجية 9.2%، واضطرابات الأكل 6.1٪، وأخيرا اضطرابات إساءة استخدام المواد 4%.

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وأوضحت العيسى أن أكثر الاضطرابات المنفردة انتشارا كانت قلق الانفصال بنسبة 11.9%، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بنسبة 8%، واضطراب الاكتئاب الجسيم بنسبة 6%، والرهاب الاجتماعي بنسبة 506% وأخيرا اضطراب الوسواس القهري بنسبة 4.1%.

وأضافت أن نسبة الإصابة باضطرابين أو أكثر 15%، ونسبة الإصابة بثلاثة اضطرابات أو أكثر 7.5%، ونسبة الإصابة بأربعة اضطرابات أو أكثر 3.9%، بينما حوالي 17% من المصابين باضطرابات نفسية شديدة فقط هم من يحصلون على العلاج، و83% لا يحصلون عليه.

وفسرت ندى العيسى وقوع الفرد في الكثير من السلوكيات غير التكيفية على الصعيدين الداخلي والخارجي نتيجة تداخل وتفاعل الظروف الخارجية البيئية كالمادية والاجتماعية مع الظروف الداخلية كالنفسية والجسمية بشكل معقد وجارف.

وفي سياق متصل، نصح قسم الصحة النفسية بمدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، بضرورة مراجعة الطبيب في حال شعور الفرد بظهور بعض الأعراض التي قد ترجح الإصابة بإحدى الأمراض النفسية، حتى لا يكون العلاج صعبا في حال الانتظار حتى تدهور الأعراض.