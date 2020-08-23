الكويت… الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية "الصندوق الماليزي"

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ونقلت صحيفة "الجريدة" على لسان عضوة اللجنة النائبة، صفاء الهاشم، أن اللجنة ستناقش آلية العمل والاتفاق على جدول أعمالها وما سيتم مناقشته خلال هذا الاجتماع، والاجتماعات المقبلة، فضلا عن الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم على صعيد القضية والمرتبطين بها لسماع وجهات نظرهم.

وأوضحت أن اللجنة ستستمع لجميع التسجيلات المرتبطة بالقضية، لاسيما أن لها مددا معينة، لافتة إلى أن اللجنة ستنظر كيفية التعامل مع هذه التسجيلات وكيفية تقسيمها.

وذكرت صفاء الهاشم أن اللجنة مع وضعها آلية العمل وخريطة الطريق لمتابعة القضية، ستدخل في مناقشة الحيثيات مباشرة، وتطلب استدعاء كل من ترى أن له علاقة بالقضية.

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وكان مجلس الأمة الكويتي شكَّل لجنة تحقيق في القضية من النواب، عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم، على أن تقدم تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين.

يشار إلى أن قضية "الصندوق السيادي الماليزي" أثارها نواب ومتابعين كويتيون، في مايو/آيار الماضي، حيث تورطت شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد.

ومن بين الشخصيات البارزة المتورطة في هذه القضية، الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق، وذلك بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.