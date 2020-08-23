"حزب الله" ينشر صور الطائرة التي أسقطها في جنوب لبنان

وأصدر الإعلام الحربي بيانا جاء فيه "توضيحاً لما تم تداوله ليل أمس حول إسقاط المقاومة لطائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان، أقدمت عند الساعة 15:25 من عصر أمس السبت 22/8/2020، درون تصوير عسكرية صغيرة من نوع "مافيك" تابعة للعدو الإسرائيلي، في مهمة تجسسية، على خرق الخط الأزرق، فوق خلة الباهتة جنوب بلدة عيتا الشعب، فأطلق عليها أحد مجاهدي المقاومة النار وأسقطها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته فوق الأراضي اللبنانية.

وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم السبت، بأنه خلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.