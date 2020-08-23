وصول سفينة عسكرية إيطالية إلى مرفأ بيروت

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية بيان السفارة الايطالية وجاء فيه: "بمبادرة من وزير الدفاع لورينزو غويريني، انطلقت عملية "طوارئ الأرز"، وهي بعثة دعم طبي وإنساني إثر انفجار 4 أغسطس/ آب في مرفأ ​بيروت​. وفي هذا السياق، وصلت الليلة الماضية إلى ​مرفأ بيروت​ السفينة العسكرية San Giusto التابعة للبحرية الإيطالية، التي غادرت مرفأ برينديزي في إيطاليا قبل خمسة أيام وعلى متنها عتاد من ​البحرية الإيطالية​ والجيش الإيطالي".

ولفتت السفارة إلى أن "السفينة تحمل مشفا ميدانيا وهو المشفى الميداني عينه الذي استعمل في إيطاليا خلال وباء فيروس كورونا، والذي سيتم تركيبه وتجهيزه في حرم ​الجامعة اللبنانية​ في الحدث، ووحدة لرفع الأنقاض من ​فوج الهندسة​ في الجيش الإيطالي التي ستساعد في عمليات إزالة الردم في منطقة المرفأ، ووحدة من المتخصصين في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية"، منوهةً بأن "المبادرة الإيطالية تأتي استجابة لطلب المساعدة الإنسانية والطبية الفورية الذي رفعه ​الجيش اللبناني​ في أعقاب انفجار 4 أغسطس/آب و​حالة الطوارئ​ الصحية كوفيد 19 المتفشية بين اللبنانيين".

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كما أضاف البيان أن "وزير الدفاع الإيطالي الذي يزور بيروت غدا الاثنين الواقع فيه 24 آب إلى بيروت يشكل دلالة إضافية على تقارب إيطاليا و​لبنان​ في مثل هذه الأوقات الصعبة التي تعصف بالبلاد". وشدد على أن "الجيش الإيطالي لم يتوانَ طيلة 38 عاما، عن الوجود في لبنان واضعا مهنيته في خدمة الاستقرار وتعزيز الأمن وموفرا باستمرار المساعدة اللازمة. اليوم، ومن خلال هذه المهمة الإنسانية الجديدة، تتوطد أكثر فأكثر الروابط التاريخية* بين البلدين"، منوهاً بـ "العمل الفعّال الذي يقوم به يوميًا حوالى 1200 جندي إيطالي يشاركون في مهمة اليونيفيل في سياق معقد".

وأكدت السفارة أنه "من المرتقب أن تصل أيضا غدا السفينة العسكرية ETNA محملة بمساعدات إنسانية أخرى وذلك بفضل التعاون القائم بين البحرية الإيطالية ومؤسسة Francesca Rava Nph Italia Onlus. يصب هذا التعاون في إطار المساعدة التي طلبها ​مستشفى الروم​ Saint Georges والذي أصيب بأضرار جسيمة. سيتم التبرع له بأجهزة طبية كهربائية ومستلزمات طبية ومعدات حماية شخصية وغيرها من المعدات المفيدة للسكان".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء 4 أغسطس/ آب، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع أكثر 160 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.