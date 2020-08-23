شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت يدعو بالشفاء للشيخ الصباح فى كلمة متلفزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه نائب الأمير وولي العهد الكويتى الشيخ نواف الأحمد كلمة اليوم الأحد لأبنائه للمواطنين حول آخر المستجدات، قال فيها: «نرفع أكف الدعاء أن يعجل بشفاء والدنا العزيز سمو أمير البلاد، وأن يمن على سموه بالصحة والعافية».

وأضاف في كلمته التي نقلها تلفزيون الكويت: بسم الله الرحمن الرحيم (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) صدق الله العظيم. إخواني وأبنائي المواطنين الكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

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وتابع: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله العلي القدير نحمده ونشكره على كريم نعمه وأفضاله ونسأله أن يحفظ وطننا من كل سوء. في البدء نرفع أكف الدعاء ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يعجل بشفاء والدنا العزيز الأمير حفظه الله ورعاه ونسأله جلت قدرته أن يمن عليه باكتمال الصحة والعافية ليعود لأرض الوطن قريبا لمواصلة قيادته الحكيمة لمسيرة البناء والتقدم في البلاد. لقد رأيت لزاما في ظل هذه الظروف الدقيقة أن أتحدث إليكم وأشارككم الرأي حول أمور وقضايا أعلم أنها تشغل بالكم وتثير اهتمامكم.