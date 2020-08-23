الصحة الكويتية: شفاء 537 إصابة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد، شفاء 537 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 72 ألفا و307 حالات.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفى، نقلته وكالة الانباء الكويتيه "كونا"، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ537 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
كان الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 506 حالات من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى أمس إلى 71 ألفا و770 متعافيا.
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