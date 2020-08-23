شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 277 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية في إحاطة صحفية اليوم السبت، تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات 117.008، مقابل شفاء 277 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 113.808 حالة، واستقرت أعداد الوفيات عند 193 منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأمس، كشفت وزارة الصحة العامة القطرية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المسجلة 116.765 حالة، مقابل شفاء 315 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 113.531 حالة، واستقرت اعداد الوفيات عند 193 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، أكدت صحة قطر تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعد أعلى معدل يومي للإصابات منذ نحو أسبوعين، حيث ارتفع إجمالى الحالات إلى المسجلة لدى الوزارة إلى 113262، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 188 حالة.

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