شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 3 فى انفجار قنبلة بمقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب 3 آخرون في انفجار قنبلة استهدفت مسؤولا حكوميا في شمال العاصمة الصومالية مقديشيو، ونقل راديو "شابيلي" الصومالي عن شهود عيان قولهم إن رئيس حي ياخشيد موسى غيسي نجا من الهجوم الذي وقع صباح اليوم الأحد، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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