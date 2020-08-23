فلسطين تسجل 5 وفيات و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، تسجيل 740 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت 326 إصابة جديدة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان على صحفة الوزارة بفيس بوك اليوم الأحد، أن 5 وفيات سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة وقد تم الإعلان عنها سابقاً.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (176)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (34) محافظة قلقيلية (26)، محافظة رام الله والبيرة (31)، محافظة أريحا والأغوار (21)، محافظة طولكرم (4)، محافظة سلفيت (2)، محافظة جنين (2)، محافظة طوباس (1)، ضواحي القدس (10)، فيما لم تصل أي تحديثات جديدة بخصوص الحالة الوبائية لمدينة القدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: (689) في محافظة الخليل، (15) في محافظة نابلس، (19) في محافظة طولكرم، (16) في محافظة قلقيلية، (1) في محافظة سلفيت.

وأوضحت ، أن نسبة التعافي بلغت 64.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 35.2%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.