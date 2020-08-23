شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تواصل تقديم الدفعة الثالثة من المساعدات إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل سلطنة عُمان تقديم الدفعة الثالثة من المساعدات إلى لبنان، في إطار دورها الإنساني لمد يد العون للدول الصديقة والشقيقة، وتشمل هذه الدفعة 15 نوعاً من المواد الغذائية المتنوعة، تزن 28 طناً، وتم نقلها على متن رحلتين جويتين من سلاح الجو السلطاني.

وتأتي هذه المساعدات بناء على توجيهات السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، لتبرهن على القيم العُمانية الأصيلة، وفي مقدمتها التسامح وخلق مناخات تعايش بين مختلف الدول، وقد تم تمويل تلك المساعدات من التبرعات الأهلية ضمن حملة مساندة لبنان في أزمتها الحالية من جراء الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت البحري.

كما تؤكد تلك المواقف ثوابت السياسة العُمانية الراسخة على مدار 50 عاماً وتحديداً منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، حيث يواصل السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان ترجمة هذه الثوابت العُمانية والتي أرسى مبادئها الراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وهي قيم السلام والتسامح.

Advertisements

يُشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، من مواليد 11 أكتوبر 1955م، قد تولي حكم السلطنة في 11 يناير 2020، خلفاً للراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، ليواصل مسيرة البناء والتنمية والنهضة المتجددة في سلطنة عُمان.