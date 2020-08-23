شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 326 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد، تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وخمس حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت محافظة رام الله والبيرة حالتي وفاة فيما سجلت محافظة الخليل ثلاث وفيات. وقالت الكيلة إن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 176 حالة تلتها محافظة بيت لحم بإجمالي 34 إصابة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وأضافت أن هناك 30 مريضا من المصابين "في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

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