شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل حالتى وفاة بفيروس كورونا و537 إصابة جديدة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد التراكمي للإصابات 80.528 إصابة، مقابل شفاء 537 إصابة من فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 72.307 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.، وتسجيل حالتى وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 515 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأمس، كشفت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 688 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصل إجمالى العدد التراكمي إلى 79957 إصابة، مقابل شفاء 506 حالة ليصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 71.770 حالة، وتوفى حالتين ليصل إجمالي حالات الوفاة 513 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الكويتى إلغاء حظر التجول المفروض فر جميع مناطق الكويت اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الساعة 3:00 صباحاً. وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 871 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 70 ألفا و642 حالة.

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