مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وأفادت مصادر أمنية- لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن 85 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، حيث انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال في باحات الأقصى وعند أبوابه؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين.

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