شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة.. طريقة الحصول على بيانات الدخول إلى منصة مدرستي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أوضح مقطع فيديو شرحًا مفصلًا لطريقة الحصول على بيانات الدخوللمنصة مدرستيعبر تطبيق توكلنا.

وتبدأ الخطوات بتحميل تطبيق توكلنا (أندرويد – IOS)، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك، وعند تشغيله سوف تجد خيار «بيانات منصة مدرستي» في تبويب حسابي منهنا.

Advertisements

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين لك إذا كنت ولي أمر.

في الخطوة اللاحقة اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له، ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لايمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

وبعد ذلك ستصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

وتعد المنصة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلم.