التربية تختتم بنجاح مساري البحث العلمي وريادة الأعمال من «استعداد»

اختتمت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بنجاح مساري «رواد الأعمال» و«البحث العلمي» ضمن برنامج استعداد، المبادرة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتعزيز قدرات الطلبة على الانتقال بسلاسة وكفاءة إلى مرحلة الدراسة الجامعية والمهنية.

ويعتبر البرنامج من المبادرات البارزة التي ترفد الجيل الجديد بالأدوات المعرفية والمهارات البحثية والقيادية والدبلوماسية اللازمة في القرن الحادي والعشرين، وتأهيله بالشكل الأمثل لصنع المستقبل ودعم مسيرة التقدم والنهضة والنماء خلال السنوات الخمسين المقبلة.

وانطلاقاً من دورها المحوري كصرح أكاديمي في إعادة صياغة المنظومة التعليمية عربياً وعالمياً، تولت الجامعة مسؤولية إنجاح برنامجي «استعداد» لرواد الأعمال والبحث العلمي، استناداً إلى تجربتها السبّاقة في تخريج سفراء معرفة ومبتكرين وعلماء ورواد أعمال وصنّاع قرار وقادة مستقبل، عملاً بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة.

وتماشياً مع التزامها المطلق بتوظيف إمكاناتها في بناء جيل مسلّح بالعلم والمعرفة، وضعت الجامعة إمكاناتها الفكرية والعلمية والتكنولوجية المتقدمة ومواردها المعرفية العالية وخبراتها التراكمية في خدمة تطلعات «وزارة التربية والتعليم»، حيث شارك نخبة من خريجيها في برامج الماجستير في الجلسات الافتراضية، والتي أقيمت بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع خلال العطلة الصيفية.

وانضمت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، إلى الجلسات الختامية من مسار «ريادة الأعمال»، لتشارك الطلبة أبرز الدروس المستفادة من تجربتها، مثمّنة الجهود السبّاقة التي تقودها الجامعة لدعم التوجه الوطني نحو تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى يضمن استثمار الطاقات الكامنة لرأس المال البشري، باعتباره الثروة الحقيقية والرهان الأقوى للمستقبل، انسجاماً مع «رؤية الإمارات 2021».

وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة: «يأتي انضمامنا إلى الجهات الداعمة لبرنامج (استعداد) انطلاقاً من التزامنا في (جامعة حمدان بن محمد الذكية)، بقيادة عملية التغيير الجذري والإيجابي ضمن قطاع التعليم، استلهاماً من الرؤية السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في إعادة هندسة التعليم، لنكون جاهزين للمستقبل. ويمثل نجاح مساري البحث العلمي وريادة الأعمال، في إطار البرنامج الوطني النوعي، خطوة متقدمة على درب الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، لتكون حجر أساس تعزيز الجاهزية للخمسين عاماً المقبلة».

وأضاف العور: «نجدّد التزامنا المطلق بنقل وتعميم تجربتنا العالمية الرائدة، وتوظيفها في خدمة التوجّه الوطني نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وخلق بيئة حاضنة ومحفزة على بناء الطاقات الإبداعية والقدرات الفكرية والمهارات التحليلية، لتخريج أجيال مؤهّلة لإعلاء راية الإمارات عالمياً، وتمكينها معرفياً وتكنولوجياً وعلمياً للاضطلاع بدور محوري ومؤثر في بناء الوطن».