جيمس للتعليم تحتفي بتفوق طلابها في اختبارات شهادة GCSE

احتفى طلاب 21 مدرسة من مدارس مجموعة «جيمس للتعليم» يوم الخميس بالنتائج الاستثنائية التي حققوها في اختبارات الشهادة العامة للتعليم الثانوي GCSE في ختام عامهم الدراسي، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضها وباء كوفيد-19 على قطاع التعليم في مختلف أنحاء العالم، فقد سجلت مدارس المجموعة رقماً قياسياً قدره 2700 طالب خضعوا لأكثر من 19600 اختبار من اختبارات الشهادة العامة للتعليم الثانوي / الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي.

وعلى امتداد شبكة مدارس «جيمس للتعليم»، نجح أكثر من 500 طالب في الحصول على الدرجة العليا، وقدرها 9 درجات، بينما حاز 49% من طلاب جميع الصفوف على درجات تراوحت بين (7-9 A* - A)، وحاز 76% على درجات تراوحت بين 9-5 (A* - B).

وقال جود سينج ديسي، نائب مدير التعليم في مجموعة «جيمس للتعليم»: «أتقدم بأحر التهاني لجميع طلابنا على النتائج الاستثنائية التي حققوها في اختبارات الشهادتين، ونفخر اليوم بالأداء المتميز الذي قدمه جميع طلابنا في اختبارات الشهادة العامة للتعليم الثانوي خلال هذا العام الحافل بالتحديات، محققين بذلك أعلى النتائج التي تعكس مثابرتهم وإصرارهم على التفوق، وتسلط أيضاً الضوء على الدعم الكبير من الأهالي والتفاني المتواصل من معلمينا. ونغتنم هذه الفرصة لنتمنى لطلابنا دوام التفوق والنجاح في جميع مساعيهم المستقبلية».