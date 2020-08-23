الشيخة جواهر تضم مكتب الشارقة صديقة للطفل إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، قراراً إدارياً بضم «مكتب الشارقة صديقة للطفل» إلى مظلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ويأتي قرار ضم المكتب، المعنيّ بدعم حقوق الأطفال واليافعين في الشارقة، انطلاقاً من رؤى وتوجيهات سموها الساعية للنهوض بواقع الطفولة في إمارة الشارقة استناداً إلى أعلى المعايير الدولية، لتكون الإمارة نموذجاً يحتذى في مجال تنمية ورعاية الطفل، وتحسين جودة الخدمات والرعاية والحماية المقدمة لجميع الأطفال في الإمارة، حيث سيسهم القرار في تعزيز التكامل والتعاون بين المؤسسات ذات الصلة العاملة تحت مظلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.

كما سيسهم انضمام المكتب إلى المجلس في توسيع نطاق وأثر جهوده في التنسيق مع المؤسسات الحكومية وتنفيذ الخطط المشتركة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون والتواصل الحكومي للاستفادة من الخبرات والتجارب المؤسسية ذات الصلة.

ويصب القرار في تحقيق أهداف ورسالة المجلس، الذي عَمِل منذ إنشائه عام 2000 على خلق منظومة استراتيجية متكاملة عبر إجراء الدراسات الميدانية في مختلف مجالات الحياة العامة التي تسهم في رسم وتنفيذ خطط مجتمعية تنموية. ومن أبرز أهدافه تمكين أفراد الأسرة لضمان استقرارهم وأمنهم، وتوعية أفراد المجتمع في شتى المجالات لتحقيق جودة أفضل للحياة الأسرية. ويُشرف المجلس على مجموعة من المؤسسات المعنيّة بالتنمية الاجتماعية والأسريّة والثقافية.

ويعود تأسيس مكتب الشارقة صديقة للطفل إلى إطلاق حملة «الشارقة إمارة صديقة للطفل» عام 2011، بهدف دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية في الإمارة، حيث واصلت الحملة عملها حتى الإعلان عن تأسيس مكتب الشارقة صديقة للطفل عام 2016 بنطاق عمل أوسع ليشمل الأطفال واليافعين من الأعمار كافة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

ويهدف المكتب إلى إعداد الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن تسهم في دعم حقوق الأطفال واليافعين في الشارقة، والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات والدوائر الحكومية ذات الصلة.