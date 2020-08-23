أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل يشاركون في البرنامج التدريبي الصيفي

انطلاقا من التزام دولة الإمارات بتنشئة الطفل وتهيئته لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، شارك أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل في البرنامج الصيفي، الذي أُعِد لتدريبهم، ليكونوا أعضاءً برلمانيين فاعلين ومؤثرين.

وجاء البرنامج التدريبي، الذي نفذه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، بموجب مذكرة التفاهم التي وُقعت بينهما ترجمة لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتزاماً من الحكومة بدعم حقوق الطفل.

وتلقى أعضاء البرلمان دورات تدريبية عن بعد عن كيفية سير الجلسات البرلمانية قدمها حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومريم بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي، حيث تم تدريبهم على كيفية عمل سير اللجان والمناقشات التي تتم من خلالها.

وتضمن البرنامج العديد من الدورات، مثل بروتوكول اللباقة السلوكية، وفنون الإتيكيت الاجتماعي، ومهارات العرض والإلقاء، بهدف تدريبهم على فن التواصل مع الآخرين والمسؤولين وصناع القرار، ودورات للحوار الناجح مع الآخرين، وقوة التأثير بالتواصل الفعال، وتعلم المرونة، وضبط النفس والتحكم في الانفعالات.