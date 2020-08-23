«كهرباء الشارقة» تعزز التعاون مع «الدفاع المدني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة «سيوا» وفداً من الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة برئاسة العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الإدارة، بحضور العقيد خالد المنصوري نائب مدير الإدارة، لبحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك والتعرف على مبادرات الهيئة في مجال تطوير بيئة العمل؛ وبهدف الإسهام في مواصلة تطوير الأداء، وتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

واستعرض الليم عدداً من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتعزيز بيئة العمل وتنمية الوعي لدى الموظفين وإجراءات الأمن والسلامة المتبعة في كافة مواقع ومحطات الهيئة، وجهود الهيئة في نشر الوعي بإجراءات الأمن والسلامة بين فئات المجتمع وفي كافة القطاعات السكنية والصناعية والتجارية.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التواصل والتكامل بين مختلف المؤسسات والدوائر المحلية، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أهداف وتوجهات حكومة الشارقة.

وأكد أن تفعيل الشراكة الاستراتيجية من شأنه العمل على تكاتف الجهود من أجل تحقيق رؤية إمارة الشارقة لتقديم الخدمات بمواصفات ومستويات عالمية.

وأكد العقيد سامي النقبي أن الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة تدرك الدور الكبير لهيئة كهرباء ومياه الشارقة بإداراتها ومنشآتها والعاملين فيها، ولذا نحرص على التواصل الدائم ونسعى إلى الوصول إلى أفضل السبل والوسائل والإجراءات لتفعيل التعاون المشترك.

وأشار إلى أن اللقاءات المستمرة وتبادل الخبرات من الخطوات المهمة للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.