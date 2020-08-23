«ديوا» تدشن مركز عمليات شبكة «إنفرا X» لتوفير خدمات رقمية رائدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مركزعمليات الشبكة لشركة (إنفرا X) إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن «ديوا الرقمية» ذراعها الرقمية.

ويدعم المركز - الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركة هواوي العالمية - الخدمات الذكية التي توفرها هيئة كهرباء ومياه دبي وخدمات القيمة المضافة التي توفرها «ديوا الرقمية» عبر مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.

حضر حفل التدشين تشارلز يانغ رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وجيري ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في دولة الإمارات ولي شي رئيس «هواوي» للخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط والمهندس مروان بن حيدر النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي والمهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز وعدد من النواب التنفيذيين للرئيس والمسؤولين في الهيئة، واستمع الحضور من راشد الأحمدي رئيس العمليات في «إنفرا X» إلى شرح حول الخدمات التي يوفرها مركز عمليات الشبكة لشركة (إنفرا X).

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يأتي تدشين مركز عمليات الشبكة لشركة (إنفرا X) تتويجاً لشراكتنا الاستراتيجية مع شركة هواوي العالمية الرائدة في توفير حلول المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في إطار جهودنا لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة استشراف وصنع المستقبل حيث يقول سموه إن المستقبل لا يأتي إلينا بل نحن من نستشرفه ونشكله ونمسك زمام المبادرة في ابتكار تقنياته وتوظيفها لتحقيق التنمية والتطور وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وسيشكل المركز إضافة مهمة للبنية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر الاستفادة من شبكة الألياف البصرية الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي التي تتسم بالأمان والموثوقية والسرعة الفائقة لرفع مستوى الكفاءة والارتقاء بالأداء ويأتي اتساقاً مع رؤية قيادتنا الرشيدة والاحتياجات المستقبلية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة».

وأشار إلى أن شراكة الهيئة مع شركة هواوي تتضمن العديد من المشاريع المستقبلية بما في ذلك إدارة البيانات الضخمة وأمن محيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها حيث تتعاون المؤسستان لتعزيز مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي في عدد من المجالات التي تنسجم مع أهداف الهيئة ضمن مبادرة دبي (10X) الرامية إلى تطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات عبر تبني التقنيات الإحلالية المبتكرة.

وأضاف الطاير: لقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال بإطلاقنا مبادرة ديوا الرقمية الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي وأول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.