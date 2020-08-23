شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مليون درهم مبيعات «عروض الشارقة للتسوق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكّلت حملة «عروض الشارقة للتسوق» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت شعار «ابتسم أنت في الشارقة» على مدار شهر كامل دفعة إيجابية لقطاع التجزئة في إمارة الشارقة والتي انعكست بشكل كبير على العوائد والمبيعات المحققة التي بلغت أكثر من 600 مليون درهم.وشهدت كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة في الحدث الذي أسدلت الغرفة الستار على فعالياته يوم الجمعة الماضي إقبالاً كبيراً من المتسوقين وزوار الإمارة الباسمة من مختلف إمارات الدولة الذين استفادوا من الخصومات الكبرى التي قدمتها الحملة والتي تراوحت بين 25-75% على مختلف العلامات التجارية والمواد الاستهلاكية إلى جانب السحوبات المتنوعة التي أقيمت أسبوعياً منذ انطلاق الحملة على باقة كبيرة من الجوائز القيّمة التي أسهمت في تحقيق حراك إيجابي شهدته المراكز والمولات التجارية والأسواق في الإمارة.

عبد الله العويس: تعزز استدامة الأعمال ومرونتها للتكيف بسرعة مع الظروف

أكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التزام الغرفة بتعزيز استدامة الأعمال ومرونتها للتكيف بسرعة مع الظروف التي أوجدتها الأوضاع الراهنة من خلال مواصلة جهودها في تسهيل ممارسات قطاع الأعمال في الإمارة بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة ويعزز من مسيرة الشارقة الاقتصادية.. مشيراً إلى أن حملة «عروض الشارقة للتسوق» التي نظمتها الغرفة استثنائياً بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين كانت واحدة من المبادرات المبتكرة التي حرصت الغرفة على إطلاقها بهدف تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة وتشجيع وتحفيز الحركة التجارية وتلبية احتياجات القطاع الخاص وتذليل كافة التحديات التي واجهته والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام وفي مقدمتها قطاع التجزئة.

وأشار العويس إلى حرص غرفة الشارقة على تعزيز نواحي الشراكة والتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالنشاط الاقتصادي واتصال ذلك بمختلف القطاعات السياحية والتجارية والمالية بهدف تكاتف الجهود لدعم فرص التحسين المستمر لبيئة ممارسة الأنشطة بكافة أشكالها الاقتصادية وتحفيز أدوارها الرئيسية لاسيما خلال هذه الأزمة العالمية بهدف تجاوزها لمواصلة تطوير العمل الاقتصادي.. مثمناً دور كافة الشركاء ومراكز التسوق ورعاة هذا الحدث الذين ساهموا في تعزيز نجاح مستهدفات الحملة والوصول إلى ما ترنو إليه.

محمد العوضي: انتعاش حركة المبيعات ساهم في تعزيز الحركة التجارية

من جانبه أشار محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن «عروض الشارقة للتسوق» أثبتت نجاح مستهدفاتها من خلال ما شهدته مراكز التسوق والمحال التجارية من انتعاش لحركة المبيعات ساهم بشكل كبير في تعزيز الحركة التجارية على مستوى الإمارة والتي عكستها الأرقام المسجلة إضافة إلى توظيف الإيرادات لتحقيق السعادة والازدهار للمواطنين والمقيمين حيث نجحت الحملة في توفير تجربة تسوق مثالية بمعايير ومفاهيم عصرية جديدة بعثت على البهجة لسكان الإمارة ولزوارها من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية في ظل الأجواء التي شهدها الحدث وتنوع وغنى فعالياته وتعدد الحملات الترويجية والحسومات الكبرى وباقة الجوائز القيمة التي اجتذبت أعداداً كبيرة من الجمهور وانعكست إيجاباً على قطاع تجارة التجزئة وأسهمت في كسب رضا شريحة كبيرة من التجار والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

دفعة قوية للحركة التجارية

وأفاد عدد من مسؤولي مراكز التسوق في إمارة الشارقة بأن «عروض الشارقة للتسوق» كانت بمثابة دفعة قوية للحركة التجارية بعد فترة الإغلاق التي استمرت نحو 3 أشهر حيث أسهمت في تنشيط حركة البيع بنسب كبيرة.. مؤكدين أن إطلاق هذا الحدث من قبل غرفة الشارقة إلى جانب ما قدمته من مزايا تمثلت في إعفاء مراكز التسوق والمحال التجارية في المنطقة الشرقية والوسطى من رسوم المشاركة وخصم 50% من الرسوم لبقية مناطق الإمارة أسهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة المشاركة بهذا الحدث الاستثنائي للاستفادة منه في دعم المبيعات.

عيسى عطايا: ارتفاع المبيعات والإقبال على التسوق في «زيرو 6»

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أكد عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف المطور لـ «زيرو 6» مول في الشارقة أهمية الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق».. مشيراً إلى أنها ساهمت بشكل كبير في ارتفاع حجم المبيعات وعززت الإقبال على التسوق بما قدمته المحال في المركز من خصومات لتعزيز تنافسية الإمارة وتحسين الأداء الاقتصادي بما ساهم في دعم الحركة التجارية في الشارقة.

بيير سمعان: نثمن في «صحارى سنتر» دور «الغرفة» في تحريك الأسواق

من جانبه أشاد بيير سمعان مدير التسويق في مركز صحارى سنتر بالدور المهم والبناء الذي تلعبه غرفة الشارقة من خلال تعاونها وسعيها الدائم لإيجاد أفضل السبل لتحريك الأسواق والتعاون مع جميع الجهات المعنية ومراكز التسوق والمحال التجارية من أجل إطلاق مبادرات لدعم هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.. مثمناً حرص الغرفة من خلال التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية على تنفيذ حملة فحوص مجانية لأكثر من 4000 من الموظفين والعاملين في مراكز التسوق والمحال التجارية في الإمارة والذي ساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستهلك في الإقبال على المراكز.

راشد بن هويدن: زيادة مبيعات «تعاونية الشارقة» والدعم الدافع الأكبر للاشتراك في الحملة

بدوره أكد راشد بن هويدن مدير إدارة الإمداد وترويج البضائع في تعاونية الشارقة نجاح الحملة في زيادة مبيعات المركز والمحال التجارية.. مشيراً إلى أن دعم الغرفة بتقديم خصم بقيمة 50 بالمائة على رسوم المشاركة كان دافعاً كبيراً للاشتراك في الحملة والاستفادة منها لتوفير كل ما يجلب السعادة إلى المتسوقين من خلال تقديم العديد من الجوائز المختلفة والقيمة لهم.

ميغا مول: العروض تحفز المستأجرين لحجز مساحات لدى المركز

كما أشاد مركز ميغا مول الشارقة بأهمية العروض في تحفيز المستأجرين لحجز مساحات لدى المركز وذلك نتيجة للإقبال الكبير من المتسوقين على الخصومات الكبرى التي شهدتها الحملة.. مثمناً الدور الكبير لغرفة الشارقة بإطلاق هذه المبادرة التي من شأنها دعم قطاع التجزئة وتعزيز الحركة التجارية في أسواق الإمارة.

يشار إلى أن غرفة الشارقة قدمت هذا الحدث بشراكة إعلامية مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وشراكة استراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة والشريك الماسي المركز الميكانيكي للخليج العربي إلى جانب مشاركة كبرى مراكز التسوق في الإمارة وهي مركز صحارى سنتر والواحة مول وسيتي سنتر الشارقة ومركز زوايا ووك ومركز زيرو 6 بالإضافة إلى الآلاف من المحال التجارية على مستوى إمارة الشارقة.

(وام)