«تريندز» يبدأ قياس الرأي العام حول القضايا والتطورات الإقليمية والدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن تأسيس إدارة جديدة تحت مسمى «إدارة الباروميتر العالمي»، التي تعنى بإجراء استطلاعات الرأي العام حول أهم القضايا والتطورات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية والسياسية.

وستركز إدارة «الباروميتر العالمي» على إجراء استطلاعات الرأي حول الظواهر الجديدة وقياس أثرها في المجتمع من مختلف الجوانب، وإعداد دراسات ميدانية لمعرفة رأي الجمهور حول السياسات العامة في المجالات الخدمية والمجتمعية، والقيام بمسوح اجتماعية وسكانية واقتصادية، وتقديم نتائجها إلى المؤسسات المعنية للاسترشاد بها في بناء السياسات العامة وتطويرها.

كما ستساهم إدارة «الباروميتر العالمي» في إعداد الكوادر البحثية المتخصصة في مجال استطلاعات الرأي العام والبحوث الميدانية، وقياس اتجاهات الرأي العام تجاه القضايا التي تستأثر باهتمام المجتمع في المجالات كافة، والعمل على تعظيم الاستفادة من نتائج المسوحات الميدانية واستطلاعات الرأي في بناء قاعدة معلوماتية تفيد الباحثين والأكاديميين والدارسين.

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي مدير عام مركز «تريندز» أن تأسيس إدارة «الباروميتر العالمي» يأتي في إطار حرص المركز على معرفة رأي أفراد المجتمع العالمي حول القضايا الإقليمية والدولية التي تؤثر في الأمن والسلم الدوليين، بالنظر لما تمثله استطلاعات الرأي من أهمية كبيرة في هذا الشأن.

وأشار د. العلي إلى أن إدارة «الباروميتر العالمي» تواكب التوجه العالمي المتنامي في الاعتماد على استطلاعات الرأي العام ليس فقط بهدف معرفة رأي أفراد المجتمع حول السياسات العامة، ومن ثم المساهمة في تطويرها، وإنما أيضاً لأن مخرجاتها تدعم صناع القرار وتساعدهم على استشراف المستقبل.

وأعرب د. العلي عن أمله في أن تسهم إدارة الباروميتر العالمي في تطوير دراسات الرأي العام والمسوحات الميدانية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، خاصة أن هذه الإدارة تستقطب نخبة من الخبراء في مجال التحليل الإحصائي، وتستفيد من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، كـ «الباروميتر العربي»، و«الباروميتر الأوروبي»، و«مركز جالوب»، التي تقدم الاستشارات الإدارية والبحوث الإحصائية وتقيس الرأي العام حول القضايا الحيوية.

وبدوره أكد الأستاذ فيصل النقبي مدير إدارة «الباروميتر العالمي» أن الرؤية التي تنطلق منها الإدارة الجديدة هي أن تكون ضمن أهم مراكز قياس الرأي العام العالمي لدعم متخذي القرار، وتطوير السياسات العامة في كافة المجالات، من خلال تأسيس منظومة متكاملة لإعداد وتنفيذ المسوح والدراسات الميدانية المتخصصة واستطلاعات الرأي وفقاً للمعايير العالمية.

وأوضح النقبي أن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها إدارة الباروميتر العالمي تتضمن دعم متخذي القرار بالمعلومات لتقييم وترشيد السياسات العامة في كافة المجالات، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والأفراد من خلال التعرف على آرائهم وفهم حاجاتهم وتطلعاتهم، وتوفير البيانات والمعلومات حول مختلف الظواهر والقضايا المحلية والإقليمية والدولية لدعم البحث العلمي واستشراف القضايا المستقبلية.

وتابع مدير إدارة «البارومتر العالمي» قائلاً: ستساعد الإدارة الجديدة التي تم إحداثها في مركز «تريندز» في معرفة التوجهات العامة للمجتمع - المحلي والعربي والدولي- تجاه القضايا والأولويات المختلفة، كالتعليم والرعاية الصحية، وتقديمها للجهات والمؤسسات المعنية حتى تساعدها في تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بهذه القضايا.