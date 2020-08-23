أحدها يتعلق بقطر… إعلام: حماس تزيد من شروطها للتهدئة

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، اليوم الأحد، عن مصادر أمنية إسرائيلية أن حماس قد زادت من قائمة شروطها من أجل إبرام تهدئة فورية، أهمها زيادة المنحة المالية القطرية ومد أجلها إلى 3 سنوات على الأقل.

ومن بين شروط حركة حماس الأخرى، زيادة مساهمة الأمم المتحدة في مشاريع تنموية بقطاع غزة، وعودة موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة.

وأكد الموقع العبري أن قطر تمارس ضغوطا شديدة على حماس لوقف التصعيد، خاصة مطالبة الدوحة بوقف إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة على مستوطنات غلاف غزة، وذلك بالتوازي مع طلب الوسطاء من إسرائيل، وقف ردها العسكري من أجل تحقيق تهدئة فورية.

ويشار إلى أن عشرات الحرائق قد اندلعت في مستوطنات غلاف غزة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة المنطلقة من قطاع غزة.